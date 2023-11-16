В Уфе изменили приговор министрам строительства и ЖКХ Башкирии

Верховный суд Башкортостана рассмотрел апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы осужденных Рамзиля Кучарбаева, Бориса Беляева, Рамиля Сафина, Шадмурата Бикимбетова и Юрия Курова, их защитников и представителей потерпевших на приговор Ленинского районного суда от 8 июня 2023 года.
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РБ мужчинам предъявил обвинение в служебном подлоге и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В июне 2022 года уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора РБ Абзалетдиновым Р. З., было направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. В июне 2023 года районный суд признал обвиняемых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений.
«Сегодня суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда. По преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 292 УК РФ (“служебный подлог”), подсудимых освободили от назначенного наказания за истечением срока давности. Действия подсудимых переквалифицированы на часть 1 статьи 286 УК РФ (“превышение должностных полномочий”) и назначено наказание: Кучарбаеву — три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении; Беляеву — два года два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении; Сафину, Бикимбетову и Курову — два года лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев. Сафин, Бикимбетов и Куров освобождены из-под стражи в зале суда», — проинформировали в объединенной пресс-службе судов РБ.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в июне Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении действующих министра жилищно-коммунального хозяйства республики Бориса Беляева, министра строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева, заместителя начальника управления капитального строительства республики Рамиля Сафина, начальника отдела капитального строительства № 2 управления капитального строительства республики Шадмурата Бикимбетова, а также Юрия Курова. Они были признаны виновными по статьям «превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий» и «служебный подлог».