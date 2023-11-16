Полиция Самарской области просит сообщать, где берут или дают взятки

В Самарской области с 16 по 24 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие по борьбе с взяточничеством, сообщает областной главк полиции.
Цель мероприятия — привлечь общественность к участию в противодействии коррупции, а также оказать квалифицированную помощь и консультации по вопросам борьбы с коррупцией.
Областная полиция призывает жителей губернии не оставаться равнодушными, занять активную позицию и внести свой вклад в противодействие коррупционным преступлениям.
Сообщить об известных фактах взяточничества можно круглосуточно:
— на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278−22−22, 8 (846) 278−22−23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;
— с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте 63.мвд.рф.
Кроме того, 21 ноября с 14:00 до 18:00 руководством Главного управления МВД России по Самарской области и территориальных органов внутренних дел Самарской области будет осуществлен прием граждан.
По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка.