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Главные новости 16 ноября
11:54 (мск), источник: АиФ Самара

Полиция Самарской области просит сообщать, где берут или дают взятки

Жителей Самарской области призывают проявить гражданскую активность и сообщить об известных фактах коррупции в ближайший отдел полиции или по тел. 102.

В Самарской области с 16 по 24 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие по борьбе с взяточничеством, сообщает областной главк полиции.

Цель мероприятия — привлечь общественность к участию в противодействии коррупции, а также оказать квалифицированную помощь и консультации по вопросам борьбы с коррупцией.

Областная полиция призывает жителей губернии не оставаться равнодушными, занять активную позицию и внести свой вклад в противодействие коррупционным преступлениям.

Сообщить об известных фактах взяточничества можно круглосуточно:

— на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278−22−22, 8 (846) 278−22−23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

— с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте 63.мвд.рф.

Кроме того, 21 ноября с 14:00 до 18:00 руководством Главного управления МВД России по Самарской области и территориальных органов внутренних дел Самарской области будет осуществлен прием граждан.

По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка.

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