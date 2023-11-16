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11:58 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Экс-замгубернатора Ростовской области отправится в колонию на четыре года

Бывший замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш не смог обжаловать приговор.

Источник: Правительство Ростовской области

Экс-чиновник проведет за решеткой четыре года. Заседание по делу о «золотом песке» состоялось 14 ноября в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре.

Сергей Сидаш был признан виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В 2022 году Кировский районный суд Ростова приговорил его к четырем годам условно. Однако прокуратура добилась пересмотра дела в Ростовской областном суде. В итоге условный срок заменили реальным.

Сторона защиты с таким решением не согласна. Адвокаты обжаловали его в кассационном суде, но там оставили тот же срок в колонии общего режима.

Напомним, фигурантом уголовного дела экс-замглавы региона стал после махинаций с песком для благоустройства подъездов к «Ростов Арене». Песок, который использовали для этого, оказался дешевле стоимости, указанной в документации. В результате около 80 миллионов рублей из бюджета попросту «утекли». Сергей Сидаш знал об этом, но ничего не предпринял.

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Экс-замгубернатора Ростовской области отправится в колонию на четыре года
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