15:48 (мск), источник: МК.RU Омск
Заподозренная в мошенничестве с ипотекой омичка сменила 9 фамилий
В Омске взяли под стражу женщину и мужчину, заподозренных в крупном мошенничестве с ипотечными кредитами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, на 53-летнюю омичку и ее 47-летнего знакомого завели девять уголовных дел за мошенничество.
По версии следствия, в 2020—2021 годах обвиняемые сами подделывали копии трудовых книжек и справки 2-НДФЛ своих знакомых, а затем предоставляли их в банк для получения займа на земельный участок или жилье. Все кредиты им одобрили.
В итоге фигуранты причинили ущерб на 9 миллионов рублей. Суммы кредитов составляли от 880 000 до 1 090 000 рублей. При этом первое время они выплачивали займы, но затем резко прекращали.
«Обвиняемая с 2011 года сменила 9 фамилий, причем ее паспорта также были поддельными. Ее подельник также два раза менял фамилию, но законно», — отметили в пресс-службе ведомства.
Омичей арестовали.
Ранее мы писали, что жителя Омской области отправили в колонию за мошенничество с 10 миллионами рублей маткапитала.