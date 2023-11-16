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12:06 (мск), источник: Реальное время

Основатель казанских ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» объявлен в розыск

Конкретная статья уголовного кодекса не уточняется.

МВД объявило в розыск ресторатора и основателя сетей представленных в Казани ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александра Орлова в розыск, следует из базы данных ведомства.

— Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе. Конкретная статья уголовного кодекса не уточняется.

Александр Орлов — основатель сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш». Казанский ресторан «Каспийка» принадлежит его TanukiFamily, а «Море&Море» — проект его международного холдинга Bulldozer Group.

Бизнесмен продал российскую часть Bulldozer Group инвесторам из Ближнего Востока. Орлов развивает зарубежные проекты, в том числе в США и ОАЭ, работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

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