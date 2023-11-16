12:20 (мск), источник: Нижегородская правда
Мать и сына задержали за попытку поджечь военкомат в Шахунье
Предварительно, перед этим женщине звонили мошенники.
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Мать и сына задержали возле военкомата в Шахунье вчера, 15 ноября, поздним вечером. Как сообщил сайту pravda-nn.ru источник в правоохранительных органах, в здании уже никого не было, но поблизости находились сотрудники полиции. Они и заметили, как в сторону военкомата полетел какой-то предмет, после чего произошло возгорание.
Предметом оказалась бутылка с зажигательной смесью. Внутрь она не попала, возгорание произошло со стороны улицы, здание при этом не пострадало.
Полицейские возгорание оперативно потушили и сразу же на месте задержали предполагаемых поджигателей — 17-летнего парня, который, предварительно, и метнул бутылку, и его 49-летнюю мать. Оба — местные жители.
Задержанных доставили в полицию. Женщина сообщила, что ей звонили неизвестные, она оформила кредит, деньги перевела, куда сказали. После этого ей снова позвонил какой-то мужчина, представился полицейским, сказал, что деньги, которые она перевела, якобы пошли на финансирование ВСУ, и теперь её привлекут к ответственности, но этого можно избежать, если выполнить его указание — поджечь военкомат. Она решила так и сделать.
Все детали случившегося ещё предстоит установить.