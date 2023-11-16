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12:57 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО нашли мертвым в Ставропольском крае

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Владимира Свиридова нашли мертвым в доме в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Тело Владимира Свиридова обнаружено в доме накануне. Возле него лежало тело женщины, ее личность устанавливается», — сказал собеседник агентства.

Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено. Обстоятельства случившегося выясняются.

Владимир Свиридов родился в 1955 году в Минеральных водах. В 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, а в 1992 — Военно-воздушную академию имени Гагарина. В дальнейшем служил летчиком, командовал авиационным звеном в Дальневосточном военном округе и авиаэскадрильей в группе советских войск в Германии.

В 2002 году окончил Военную академию Генштаба, получил назначение заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В 2005 году указом президента повышен до командующего 6-й армии ВВС и ПВО, находился в должности до 2009 года.

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