Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО нашли мертвым в Ставропольском крае

«Тело Владимира Свиридова обнаружено в доме накануне. Возле него лежало тело женщины, ее личность устанавливается», — сказал собеседник агентства.
Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено. Обстоятельства случившегося выясняются.
Владимир Свиридов родился в 1955 году в Минеральных водах. В 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, а в 1992 — Военно-воздушную академию имени Гагарина. В дальнейшем служил летчиком, командовал авиационным звеном в Дальневосточном военном округе и авиаэскадрильей в группе советских войск в Германии.
В 2002 году окончил Военную академию Генштаба, получил назначение заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В 2005 году указом президента повышен до командующего 6-й армии ВВС и ПВО, находился в должности до 2009 года.