Источник сообщил о задержании топ-менеджеров «Балтики»

«Задержаны президент и вице-президент компании. Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщало издание «Фонтанка», задержанных подозревают в передаче датской компании Carlsberg прав на бренды пива компании.
Carlsberg Group 3 октября уведомила «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют компании РФ производить и продавать всю продукцию «Карлсберга», включая международные и региональные бренды. Как пояснили тогда в компании, расторжение лицензионных соглашений — ответ на указ президента РФ.
16 июля на официальном портале правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в компании «Балтика» во временное управление Росимущества. В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания “Балтика”, принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО “Хоппи юнион” (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая “дочка” Carlsberg).
Carlsberg Group объявила о решении продать бизнес в РФ в конце марта 2022 года. Соглашение об этом было подписано в июне 2023 года при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных условий в ряде юрисдикций.
В начале октября Carlsberg Group отозвала у «Балтики» лицензии, позволявшие ей производить и продавать продукцию датской компании. До этого «Балтика» обратилась в петербургский арбитражный суд с просьбой запретить Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов. Процесс будет проходить в закрытом режиме.