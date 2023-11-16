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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже шесть лет колонии может получить экс-директор ФК «Чайка»

В столице Черноземья проходит второй суд по договорному матчу клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области и новороссийского «Черноморца».

В Железнодорожном районном суде Воронежа на заседании по делу бывшего исполнительного директора ФК «Чайка» Олега Баяна выступил представитель прокуратуры. Сотрудник надзорного ведомства обвинил спортивного функционера в 11 случаях незаконного воздействия на исход футбольных матчей. И попросил приговорить Баяна к шести годам колонии-поселения и штрафу в 150 тысяч рублей.

По данным следствия, Олег Баян с августа 2018-го по апрель 2019 года предлагал судьям матчей с участием клуба из Ростовской области взятки от 50 до 250 тысяч, чтобы они позволили «Чайке» выиграть.

Самым громким из этих случаев была ситуация с матчем с новороссийским «Черноморцем» 13 мая 2019 года.

По версии следствия, перед этой игрой Олег Баян предложил взятку в 500 тысяч рублей. Деньги предназначались главному тренеру клуба «Черноморец» Хазрету Дышекову за обеспечение проигрыша.

Теперь уже бывший наставник новороссийской футбольной команды и несколько ее футболистов в итоге были признаны виновными. Их приговорили к выплате штрафов. Дышеков был вынужден раскошелиться на 400 тысяч рублей. Футболистов (тоже уже с приставкой экс) заставили расстаться с суммами от 290 до 350 тысяч рублей.

Кстати, в Воронеже судебный процесс проходит, чтобы на его исход не смог повлиять известный ростовский бизнесмен, миллиардер Андрей Чайка, владеющий клубом из села Песчанокопское.

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