В Воронеже шесть лет колонии может получить экс-директор ФК «Чайка»

В Железнодорожном районном суде Воронежа на заседании по делу бывшего исполнительного директора ФК «Чайка» Олега Баяна выступил представитель прокуратуры. Сотрудник надзорного ведомства обвинил спортивного функционера в 11 случаях незаконного воздействия на исход футбольных матчей. И попросил приговорить Баяна к шести годам колонии-поселения и штрафу в 150 тысяч рублей.
По данным следствия, Олег Баян с августа 2018-го по апрель 2019 года предлагал судьям матчей с участием клуба из Ростовской области взятки от 50 до 250 тысяч, чтобы они позволили «Чайке» выиграть.
Самым громким из этих случаев была ситуация с матчем с новороссийским «Черноморцем» 13 мая 2019 года.
По версии следствия, перед этой игрой Олег Баян предложил взятку в 500 тысяч рублей. Деньги предназначались главному тренеру клуба «Черноморец» Хазрету Дышекову за обеспечение проигрыша.
Теперь уже бывший наставник новороссийской футбольной команды и несколько ее футболистов в итоге были признаны виновными. Их приговорили к выплате штрафов. Дышеков был вынужден раскошелиться на 400 тысяч рублей. Футболистов (тоже уже с приставкой экс) заставили расстаться с суммами от 290 до 350 тысяч рублей.
Кстати, в Воронеже судебный процесс проходит, чтобы на его исход не смог повлиять известный ростовский бизнесмен, миллиардер Андрей Чайка, владеющий клубом из села Песчанокопское.