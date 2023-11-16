12:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронеже подростки залезли на самолет-памятник МиГ-21
Монумент был установлен в 1976 году.
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В Воронеже двое подростков забрались на памятник-самолет МиГ-21, установленный на кольцевом пересечении улиц Ворошилова и Космонавтов. Монумент был открыт в память о летчиках, героически сражавшихся за Воронеж в годы Великой Отечественной войны. Снимок, запечатлевший поступок горожан, опубликовали в социальных сетях в среду, 15 ноября. ю.
Публикация вызвала резонанс, мнения воронежцев разделились. В комментариях одни пользователи указали на то, что такой поступок можно считать оскорбительным. Другие выразили беспокойство за безопасность подростков: молодые люди могли упасть и получить травмы. Другие горожане в свою очередь рассказали о том, что часто в детстве залазили на памятники-танки.
— Надо различать, где любопытные пацаны, а где вандалы. Может, они не со зла, а просто хотят ощутить себя летчиками. А потом они, может, и действительно станут летчиками, — отметил один из пользователей.
Справка РИА «Воронеж».
Памятник-самолет МиГ-21 — это настоящий самолет, который совершил неудачный полет в 1975 году, после чего был списан и хранился на военном аэродроме в Воронеже. В 1976 году было принято решение превратить его в монумент. Официальное открытие состоялось в Воронеже в мае того же года. Место для установки памятника было выбрано не случайно — в годы ВОВ на месте пересечения современных улиц Ворошилова, Космонавтов и Летчика Колесниченко располагалась взлетно-посадочная полоса военного аэродрома.