12:49 (мск), источник: Новая Кубань
В Сочи скорая помощь на встречке столкнулась с иномаркой
В результате ДТП пострадали медработники и пациент.
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В Сочи сегодня утром, 16 ноября, произошло ДТП. На улице Пластунской столкнулись карета скорой помощи и «Мицубиси».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, спецавтомобиль под управлением 51-летнего гражданина выехал на встречку, по которой в это время передвигалась иномарка. Избежать аварии не удалось. В результате происшествия пострадали 3 человека. Среди них — два сотрудника «скорой» и пациент, ехавший в ее салоне. Потерпевшие получили ссадины и ушибы.
По данному факту был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. К ответственности был привлечен водитель «скорой». По результатам расследования стражи порядка примут законное процессуальное решение.