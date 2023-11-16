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12:49 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи скорая помощь на встречке столкнулась с иномаркой

В результате ДТП пострадали медработники и пациент.

Источник: телеграм-канал

В Сочи сегодня утром, 16 ноября, произошло ДТП. На улице Пластунской столкнулись карета скорой помощи и «Мицубиси».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, спецавтомобиль под управлением 51-летнего гражданина выехал на встречку, по которой в это время передвигалась иномарка. Избежать аварии не удалось. В результате происшествия пострадали 3 человека. Среди них — два сотрудника «скорой» и пациент, ехавший в ее салоне. Потерпевшие получили ссадины и ушибы.

По данному факту был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. К ответственности был привлечен водитель «скорой». По результатам расследования стражи порядка примут законное процессуальное решение.

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