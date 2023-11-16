12:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Приехали. Нижегородцы жалуются на работу маршруток и сбои в оплате проезда
Сразу несколько скандалов возникло из-за проблем на общественном транспорте.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Когда вводили новую транспортную схему, жителям Нижнего Новгорода обещали удобное расписание, возможность уехать без проблем на другой конец города и прочие блага. Однако на деле оказалось всё очень печально: транспорта на линиях не хватает, вечером не уехать, еще и проблемы с оплатой проезда и пополнением баланса длятся уже почти месяц.
Лечить или увольняться.
Проблемы с общественным транспортом сказываются на всех. Ниждегородцы то и дело пишут гневные послания в соцсети: «Где 74-й?», «82 маршрутка где? 40 минут уже жду», «Когда отремонтируют все машины с маршрута А16. Что там у вас за бардак?», «Троллейбус 25 до 21 ноября убрали, 93 автобуса нет! И не надо отписки делать о том, что можно доехать до других ключевых остановок!!! Сами стойте во всех пробках на Московском шоссе!».
«Транспортными предприятиями принимаются все возможные меры по соблюдению интервалов и обеспечению выпуска автобусов на линию в полном объеме. Сбои в движении транспорта происходят и по объективным причинам: сложная дорожная обстановка, сход транспортных средств из-за технической неисправности и нехватка водительских кадров», — традиционно комментируют возмущение жителей в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».
Особенно сейчас страдает сфера медицины, в которой сейчас и так дефицит кадров: медики тратят уйму времени и денег на дорогу до работы, так как периодически приходится вызывать такси. Не желая тратить ползарплаты на проезд, многие предпочитают уволиться.
По информации профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области, почти 50 сотрудников больницы № 40 Автозаводского района живут в Советском районе. Автобус А-63 так плохо ходил, что медикам приходилось тратить на дорогу по 2,5 часа, они начали увольняться. Но с этой проблемой удалось справиться: профсоюз обратился в «Нижегородпассажиравтотранс», и расписание автобуса отладили — теперь дорога занимает не больше часа.
Но для 25% сотрудников больницы, живущих в Богородском районе, проблема с транспортом остается актуальной. По информации сотрудника ННГУ им. Лобачевского Алексея Никонова, жители деревни Бурцево ходят до ближайшей остановки по 3 км. Автобус ходит раз в час, утром и вечером транспорт переполнен.
«Последний автобус из Нижнего уходит в 19.30, многие врачи и медсестры на него не успевают, приходится ехать такси, — говорит он. — Та же проблема у жителей Новинок и поселка Буревестник — от туда вообще нет прямых маршрутов до Автозавода. Ездят с пересадками на редком 77-м автобусе».
Чтобы решить эту проблему, профсоюз планирует обратиться к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой увеличить количество автобусов на маршрутах № 232 и № 77 и сделать остановки на пути следования. Также предлагается запустить единый проездной межмуниципальный билет для тех, у кого нет льгот.
А деньги где?
Но проблемы с транспортом — это полбеды. С конца октября нижегородцы не могут нормально заплатить за проезд. Из-за технических работ по переходу на отечественное программное обеспечение в компании «Ситикард» недоступна виртуальная транспортная карта, есть проблемы с пополнением баланса и оплатой проезда.
Приложение «Ситикарда» выдает неизвестную ошибку. Попытки зачислить деньги через банковское приложение тоже не всегда заканчиваются успешно: деньги просто теряются. У некоторых пополнение идет 8−10 дней, а одна из горожанок ждала больше трех недель.
В «Ситикарде» эту проблему не отрицают: разбираются с каждым пользователем индивидуально в соцсети, куда приходит огромное количество жалоб, или отправляют в пункт обслуживания. Но и тут бывают проблемы, помимо огромных очередей.
«В офисе обслуживания на Ваннева ничего посмотреть не могут, “у них всё висит”. Т.е. идите в офис обслуживания, отстоите очередь, в итоге ничем не помогут?» — возмущается в соцсети Наталья Л.
«Как вернуть 100₽ за виртуальную карту и все деньги, что на ней, тк скоро будет МЕСЯЦ как она не работает и смысла в ней мы больше не видим!!!» — негодует Мария Б. (орфография и пунктуация сохранены — Прим.).
«При переходе на новое программное обеспечение, в процессе работ, вышло из строя специализированное оборудование, обеспечивающее онлайн-пополнение транспортных карт. К сожалению, восстановительные работы, занимают больше времени, чем планировали в компании. К решению задачи подключены ведущие эксперты в области информационных технологий. ООО “Ситикард” приносит свои извинения за доставленные неудобства», — заступилось за компанию министерство транспорта Нижегородской области.
«Работа над восстановлением полноценного функционирования всех сервисов продолжается. В течение ближайших трёх дней планируется восстановить пополнение транспортных карт через мобильное приложение “Ситикард”, — заверили в компании. — Виртуальные транспортные карты все еще не доступны для пользователей. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить их работу».
При этом пользователям виртуальных карт готовят компенсации, но только после восстановления их работы.
Не оплатил — на выход!
Между тем, сбои в оплате проезда картой приводят к скандалам. В Нижнем Новгороде 13-летнюю девочку выгнали из автобуса из-за того, что она не смогла оплатить проезд.
По словам мамы девочки, та села в автобус № 62 на остановке «Ул. Лебедева». Пыталась через терминал оплатить проезд банковской картой, но на терминале появилась надпись, что карта находится в стоп-листе. При этом в приложении эта информация не подтверждалась.
Поскольку юная пассажирка не смогла оплатить проезд, кондуктор выгнала ее на остановке «Термаль». Хотя областной закон и федеральные нормативы подобные действия запрещают, если ребенок до 16 лет едет без сопровождения взрослого.
Нижегородцы удивляются: неужели никто из взрослых пассажиров не мог заплатить за ребенка 30 рублей? Другие же подстраховываются.
«Моя дочь ездит на кружок на автобусе и платит телефоном или картой. Но в обязательном порядке возит с собой немного наличных денег на случай подобных сбоев», — говорит Ксения А.
Между тем, прокуратура Нижегородской области уже начала проверку по инциденту в Нижнем Новгороде. При необходимости будут приняты меры реагирования.
«Это совершенно недопустимо. Закон запрещает это делать! Я уже связался с заместителем директора Центра развития транспортных систем и заместителем министра транспорта Нижегородской области для выяснения причин произошедшего. По итогам проверки будут приняты решения о принятии мер к лицам, нарушившим закон. Вопрос беру на свой контроль», — заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.
Также он просит нижегородцев сообщать ему обо всех подобных случаях.