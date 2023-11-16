13:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Прокуратура обжалует приговор вице-премьеру Башкирии Борису Беляеву
Прокуратура Башкирии направит кассационное представление на определение Верховного суда Башкирии, который сегодня смягчил приговор в отношении вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиля Сафина, экс-замглавы администрации Кумертау Юрия Курова и начальника отдела капстроительства № 2 ГКУ Шадмурата Бикимбетова.