Свердловских наркокурьеров, приславших гроб с головой семье, отправили в СИЗО

История началась с того, что глава семьи узнал, что в его квартире, которую он сдавал 24-летнему мужчине, организовали нарколабораторию. Там же он обнаружил коробки с неизвестным веществом. После этого хозяину квартиры стали приходить угрозы от владельцев наркомагазина. Он обратился в полицию, но угрозы только усилились: к дому семьи поставили гроб с отрубленной головой свиньи.
Мужчина придал истории огласку, обратившись в СМИ. Тогда владелец наркомагазина извинился перед ним и отправил ему полмиллиона рублей. Однако мужчина считает, что это очередная уловка. Затем силовики задержали курьеров, которые работали по указке наркодиллеров.
«Задержанным 19 и 20 лет. Их отправили в СИЗО до 10 января 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда.
Как писало URA.RU, семью взяли под госзащиту. У их дома дежурят силовики. На курьеров завели два уголовных дела.