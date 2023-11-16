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13:35 (мск), источник: Ura.ru

Свердловских наркокурьеров, приславших гроб с головой семье, отправили в СИЗО

В Первоуральске (Свердловская область) двух курьеров, которые прислали семье гроб с головой свиньи по указу наркодиллеров, отправили под стражу до 10 января 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в Первоуральском городском суде.

История началась с того, что глава семьи узнал, что в его квартире, которую он сдавал 24-летнему мужчине, организовали нарколабораторию. Там же он обнаружил коробки с неизвестным веществом. После этого хозяину квартиры стали приходить угрозы от владельцев наркомагазина. Он обратился в полицию, но угрозы только усилились: к дому семьи поставили гроб с отрубленной головой свиньи.

Мужчина придал истории огласку, обратившись в СМИ. Тогда владелец наркомагазина извинился перед ним и отправил ему полмиллиона рублей. Однако мужчина считает, что это очередная уловка. Затем силовики задержали курьеров, которые работали по указке наркодиллеров.

«Задержанным 19 и 20 лет. Их отправили в СИЗО до 10 января 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Как писало URA.RU, семью взяли под госзащиту. У их дома дежурят силовики. На курьеров завели два уголовных дела.

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