13:38 (мск), источник: АиФ Пермь
МВД прокомментировало ночную погоню и стрельбу из автомата по ВАЗу в Перми
Был ранен один человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Полиция прокомментировала perm.aif.ru ночную погоню и стрельбу из автомата по ВАЗу в Перми.
«16 ноября около 00.45 сотрудники ГИБДД заметили ВАЗ-2107, который двигался по улице Гайвинской, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники полиции потребовали остановиться, используя специальный звуковой сигнал и проблесковые маяки. Но водитель попытался скрыться. В ходе преследования он неоднократно нарушал правила движения, создавая угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции и окружающих», — рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
В МВД говорят, что, руководствуясь законом «О полиции», сотрудники ДПС применили табельное оружие. В результате им удалось задержать нарушителя — молодого человека 2004 года рождения в состоянии опьянения.
«В отношении нарушителя составили административные материалы по нескольким статьям. Во время применения оружия пострадал 23-летний пассажир ВАЗа. Ему была оказана помощь, после этого молодого человека доставили в медучреждение», — рассказали в МВД perm.aif.ru.
После инцидента проводят проверку. По итогам примут процессуальное решение.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми во время погони за ВАЗом сотрудники ДПС применили автомат Калашникова. Одна из пуль попала в пассажира машины.