13:54 (мск), источник: АиФ Омск
Что известно о случае смерти человека от бешенства в Омской области?
Оказалось, пострадавший был укушен бездомной собакой и не обращался за медицинской помощью.
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В Омской области зарегистрирован случай бешенства у человека. В сложившейся ситуации разбирался omsk.aif.ru.
Заражение выявлено у жителя Колосовского района — от протекающей болезни мужчина скончался.
Как стало известно, заболевший был укушен бездомной собакой в октябре нынешнего года. Она-то и оказалась переносчиком болезни. За медицинской помощью пострадавший обращаться не стал — это стоило ему жизни.
Мужчина легкомысленно не придал значения к возможным последствиям, но ему становилось хуже: температура, лихорадка, бред. Когда его доставили в больницу и узнали о происшествии, то назначили курс антирабической вакцинации — прививки против бешенства. Правда из положенных шести инъекций успели поставить только две. Пациент скончался.
«До этого случая смерть от бешенства была зарегистрирована в регионе в 2004 году. По статистике можно определить, что данное заболевание в Омской области встречается редко, — поясняет пресс-секретарь Роспотребнадзора по Омской области Марина Шадрина. — Однако все равно нужно понимать, что в случае заражения бешенством, если вовремя не обратиться к врачу, то летальный исход гарантирован. Поэтому мы продолжаем информировать граждан о том, что в случае любого контакта с бродячим или диким животным нужно немедленно идти в больницу. Касается это не только укусов — заражение распространяется через слюну переносчика. А значит, поход к врачу необходим и при ослюнении от животного, ведь если хоть малая её часть попадёт в слизистую — заражение произойдёт. Если же говорить об общей ситуации по поводу бешенства в 2023 году, то ситуация по Омской области очень неблагоприятная. В 2022 году было зарегистрировано два очага бешенства, сейчас уже 28. Переносчиками, конечно, чаще всего оказываются дикие животные, поэтому особую осторожность нужно соблюдать не только при контакте, но и при свежевании туш, если дело касается охоты».
Отметим, активизация очагов бешенства наблюдается сразу в 15 районах области — чаще всего переносчиками заболевания оказываются дикие лисы, но есть случаи заражения домашними животными — собаками, кошками и крупным рогатым скотом.