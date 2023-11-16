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14:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

За стриптизом волгоградец на внедорожнике пожаловал прямо на тротуар

Сообщение о конфликте поступило в полицию от персонала заведения ранним утром.

Брошенный прямо у двери ночного заведения «Естествознание» в центре Волгограда внедорожник заметили спешащие на работу горожане. Кроссовер бесцеремонно расположился прямо на пешеходной зоне у самой двери входа.

В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали, что 39-летний владелец внедорожника рвался в ночной клуб. Мужчина был нетрезв. Сообщение о конфликте поступило в полицию от персонала заведения ранним утром.

Выяснилось, что водитель кроссовера, нарушив правила дорожного движения, заехал на тротуар и припарковался у входа в стрип-клуб около 5:30. Из-за разгоревшегося конфликта с персоналом, на место были направлены наряды полиции. Пьяный посетитель ввязался в драку и с ними.

От прохождения освидетельствования автомобилист отказался. Мужчину передали медикам. Не исключено наркотическое воздействие. Составлены административные материалы, кроссовер помещен на специализированную стоянку. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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