14:23 (мск), источник: АиФ Волгоград
За стриптизом волгоградец на внедорожнике пожаловал прямо на тротуар
Сообщение о конфликте поступило в полицию от персонала заведения ранним утром.
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Брошенный прямо у двери ночного заведения «Естествознание» в центре Волгограда внедорожник заметили спешащие на работу горожане. Кроссовер бесцеремонно расположился прямо на пешеходной зоне у самой двери входа.
В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали, что 39-летний владелец внедорожника рвался в ночной клуб. Мужчина был нетрезв. Сообщение о конфликте поступило в полицию от персонала заведения ранним утром.
Выяснилось, что водитель кроссовера, нарушив правила дорожного движения, заехал на тротуар и припарковался у входа в стрип-клуб около 5:30. Из-за разгоревшегося конфликта с персоналом, на место были направлены наряды полиции. Пьяный посетитель ввязался в драку и с ними.
От прохождения освидетельствования автомобилист отказался. Мужчину передали медикам. Не исключено наркотическое воздействие. Составлены административные материалы, кроссовер помещен на специализированную стоянку. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.