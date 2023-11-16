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Палестино-израильский конфликт
13:58 (мск), источник: Om1.ru

Мошенник представляется мэром Бердска Бурдиным и выпрашивает личные данные

Он пишет с поддельной страницы главы города.

В Бердске мошенник пишет горожанам с поддельной страницы мэра Романа Бурдина. Об этом глава города сообщил на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Неизвестный создал аккаунт Бурдина в Telegram. После чего начал писать горожанам и коллегам мэра.

«Злоумышленники ведут переписку от моего лица с людьми с целью получить их персональные данные или персональные данные знакомых/коллег. Затем следует звонок якобы от сотрудника ФСБ», — пояснил мэр.

Тех, кто получил подобные сообщения, просят передать информацию в администрацию Бердска и не доверять мошенникам.

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