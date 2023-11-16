14:26 (мск), источник: dostup1.ru
В Потанино ребенок провалился в 4-метровый колодец
Люк был прикрыт только картонкой.
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В Потанино 11-летний ребенок провалился в открытый колодец, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местных жителей.
Сообщается, что инцидент произошел 15 ноября. «В районе “Совы”, где водокачка, открыт люк. Мой ребенок туда упал, высота 4,5 метра. Люк был накрыт картоном», — написала мама ребенка.
В МУП КСВВ отметили, что при утреннем обходе колодцев замечаний не было. «Похоже, люк был украден, для недопущения повторного случая сегодня будет установлен полимерный люк, который менее привлекателен для кражи», — заявили представители водоканала.
Мать пострадавшего подала заявление в полицию.