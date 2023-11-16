13:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Из-за опасности в Ростовской области эвакуировали школу
В станице Мечетинской Зерноградского района эвакуировали школу.
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В четверг, 16 ноября, в станице Мечетинской Зерноградского района Ростовской области полицейские эвакуировали среднеобразовательную школу.
— Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Напомним, что в понедельник, 13 ноября, в Аксайском районе эвакуировали торговый центр «МЕГА». Полицейские и экстренные службы там искали опасные предметы, но их там не оказалось.