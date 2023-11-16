Главное
Палестино-израильский конфликт
13:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за опасности в Ростовской области эвакуировали школу

В станице Мечетинской Зерноградского района эвакуировали школу.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 16 ноября, в станице Мечетинской Зерноградского района Ростовской области полицейские эвакуировали среднеобразовательную школу.

— Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что в понедельник, 13 ноября, в Аксайском районе эвакуировали торговый центр «МЕГА». Полицейские и экстренные службы там искали опасные предметы, но их там не оказалось.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Товарищ Си объяснил президенту Байдену, как устроен мир
Жена обнищавшего миллионера Лобанова: «Я спасла его от тюрьмы!»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта