15:54 (мск), источник: © РИА Новости

На Донецком направлении отразили 14 атак ВСУ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили 14 украинских атак на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка на территории ДНР. Российские истребители сбили украинский МиГ-29. Силы ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также 26 беспилотников.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Всего на данном направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля», — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы поразили американские САУ М109 Paladin и три гаубицы М777, две польские САУ Krab и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Купянское направление

Западная группировка отразила три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).

Украинская армия потеряла:

не менее 110 бойцов;танк;две БМП;американскую гаубицу М777.

Краснолиманское направление

Подразделения группировки «Центр» отбили атаку штурмовиков 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили:

примерно 175 человек убитыми и ранеными;два пикапа;две гаубицы М777.

Южнодонецкое направление

Группировка «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки и Угледара (ДНР).

Там уничтожены:

порядка 70 военнослужащих ВСУ;две боевые бронемашины;два пикапа;польская САУ Krab;британская гаубица FH70.

Запорожское направление

Российские подразделения, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Успеновки и Малой Токмачки.

Потери украинской армии составили:

около 100 бойцов;два танка;две боевые бронемашины;орудие «Гиацинт-Б».

Херсонское направление

В результате огневого поражения в течение суток уничтожено:

примерно 70 украинских военнослужащих;два автомобиля;американская САУ М109 Paladin;американская гаубица М777;гаубица «Мста-Б».

В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия живая нанесли удары по живой силе и технике противника в 132 районах. В окрестностях Димитрово (Запорожская область) удалось уничтожить пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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