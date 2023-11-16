«Всего на данном направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля», — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы поразили американские САУ М109 Paladin и три гаубицы М777, две польские САУ Krab и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».
Западная группировка отразила три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).
Украинская армия потеряла:
не менее 110 бойцов;танк;две БМП;американскую гаубицу М777.
Подразделения группировки «Центр» отбили атаку штурмовиков 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
примерно 175 человек убитыми и ранеными;два пикапа;две гаубицы М777.
Группировка «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки и Угледара (ДНР).
порядка 70 военнослужащих ВСУ;две боевые бронемашины;два пикапа;польская САУ Krab;британская гаубица FH70.
Российские подразделения, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Успеновки и Малой Токмачки.
Потери украинской армии составили:
около 100 бойцов;два танка;две боевые бронемашины;орудие «Гиацинт-Б».
В результате огневого поражения в течение суток уничтожено:
примерно 70 украинских военнослужащих;два автомобиля;американская САУ М109 Paladin;американская гаубица М777;гаубица «Мста-Б».
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия живая нанесли удары по живой силе и технике противника в 132 районах. В окрестностях Димитрово (Запорожская область) удалось уничтожить пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.