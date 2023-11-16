15:25 (мск), источник: Известия

Российские силы отразили 14 атак ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщило Министерство обороны РФ. ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Всего на данном направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили на донецком направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США, три артиллерийские системы М777 также американского производства, две САУ Krab польского производства и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры уничтожения российскими операторами украинской гаубицы М777 с помощью FPV-дрона. На кадрах видно спрятанную в лесопосадке посреди поля гаубицу ВСУ, наведение дрона по ней осуществляется с другого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Накануне, 15 ноября, в МО сообщили что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР. Общие потери противника составили до 220 военнослужащих, танк и семь автомобилей, уточнили в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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