Главное
Палестино-израильский конфликт
15:26 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Грузовик насмерть сбил женщину в Бресте

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте грузовик сбил насмерть женщину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД облисполкома.

ДТП случилось сегодня около 12.30. За рулем автомобиля DAF с полуприцепом был 41-летний житель Пинска. Рядом с одним из домов на улице Дубровская грузовик сбил женщину. По предварительной информации, пешеход пересекала проезжую часть.

От полученных травм она скончалась. Личность погибшей пока не установлена.

«На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа», — проинформировали в ГАИ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта