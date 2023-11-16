16:30 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Беляков: приднестровским дорожникам поступают угрозы уголовного преследования
Сопредседатель от Приднестровья в ОКК Олег Беляков рассказал об угрозах, которые поступают дорожным рабочим в Бендерах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Приднестровским дорожникам, которые устанавливают отбойник в Бендерах на ул. Мацнева-Ленинградская, поступают угрозы уголовного преследования. Как пояснил сопредседатель от Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Олег Беляков, сотрудники полиции Молдовы сообщили им о возможности возбуждения уголовных дел в рамках закона о сепаратизме. Такими мерами рабочим грозят в случае продолжения работ по устройству отбойника.
«Вызывает некоторое чувство недоумения и настороженности, что те программы, которые запланированы молдавской стороной, начинают приобретать реальные формы. Из-за каких-то обычных ремонтных работ на дороге наши рабочие могут быть привлечены к ответственности по закону о сепаратизме», — сказал он.
Делегация Приднестровья выступила с заявлением на эту тему, подчеркнув, что выступает категорически против таких отношений в Зоне безопасности. Это может осложнить ситуацию и создать какие-то конфликтные зоны.
Напомним, в Бендерах на ул. Мацнева-Ленинградская, что на границе с селом Варница, уже несколько недель обустраивают дорожный отбойник высотой 0,75 метра и длиной 225 метров. Это нужно для большей безопасности движения на крутом повороте. Для пешеходов там предусмотрены проходы.