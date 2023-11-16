15:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Суд арестовал главу самарского Минстроя Михаила Асеева
Главу Минстроя подозревают в превышении полномочий при проектировании станции метро «Самарская».
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В четверг, 16 ноября 2023 года, Октябрьский районный суд Самары избрал меру пресечения врио министра строительства региона Михаила Асеева. Его отправили под арест на один месяц. Об этом сообщил корреспондент «КП-Самара» из зала суда.
Михаил Асеев проходит подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий. Как полагают правоохранители, преступление было совершено при проектировании станции метро «Самарская». Ущерб превысил 180 млн рублей. Чиновник полгода проходил свидетелем по делу, а теперь стал фигурантом. Он не отрицает свою вину.
— Следователь запросил арест Асеева на время следствия, так как он может оказать давление на свидетелей. Адвокат настаивал на запрете определенных действий. Он рассказал, что у чиновника гипертония, поэтому он не может находиться в СИЗО, — сообщила корреспондент «Комсомолки» из зала суда.
Суд в итоге решил заключить Михаила Асеева под стражу. Его отправят в СИЗО на один месяц.