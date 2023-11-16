15:56 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташобласти мужчина получил 5 суток ареста за приставание к несовершеннолетней соседке
Мужчина показывал свой половой орган и приставал к соседке, узнав, что она осталась дома одна, без родителей.
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16 ноября текущего года Бостанлыкский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, совершенном 39-летним гражданином Ш. Ш. в отношении несовершеннолетней девочки.
Выяснилось, что Ш. Ш., 1984 года рождения, 13 ноября пришел в один из домов, расположенных в махалле «С. Хондайлики» Бостанлыкского района, и узнал, что его соседка У. Ш. осталась одна дома, без родителей.
Установлено, что мужчина говорил ей разные непристойные слова, показывал свой половой орган и приставал к ней. Об этом сообщает источник UzNews.uz.
По данному факту 15 ноября в отношении Ш. Ш. были оформлены документы об административном правонарушении по ч. 1 стати 41−1 (Сексуальное домогательство) и направлены на рассмотрение в суд.
Ш. Ш. был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного вышеуказанной статьей, и приговорен к 5 суткам административного ареста.