16:08 (мск), источник: РИА Новости
Оставленная родными в Мексике пенсионерка приедет в Воронеж
Оставленная родными в Мексике пенсионерка Котова приедет в Воронеж в пятницу.
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Пожилая женщина, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, выехала в Воронеж, куда прибудет в пятницу и поселится на съемной квартире, сообщил журналистам представитель областного правительства.
Сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине.
Как ранее рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, Валентина Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.
Женщина, как отметил консул, находится в плохом самочувствии «на уколах» — не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. При этом в России ее никто не ждет, и у нее больше нет жилья, а сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем пожилой женщины.
Пенсионерка, как рассказал консул, рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, однако опасения внушает её состояние здоровья и отсутствие документов для получения в Москве медицинской помощи. В среду женщина прилетела в Москву.
«Валентина Котова сейчас находится в пути из Москвы в столицу Черноземья (Воронеж). Она добирается на поезде, и уже завтра должна быть в городе. Здесь ее встретят сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области. Они проводят Валентину Котову на съёмную квартиру, где она выразила желание находиться», — сообщил представитель облправительства.
«Региональные власти будут оказывать содействие Валентине Котовой в обустройстве на новом месте», — добавил представитель облправительства.