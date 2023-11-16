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16:22 (мск), источник: АиФ Кубань

В Краснодаре мужчина украл автомобиль сожительницы и сам сдался полиции

Мужчина угнал автомобиль возлюбленной и попал на нем в ДТП.

Источник: ГУ МВД

В Краснодаре мужчина угнал автомобиль своей сожительницы и сам пришел в полицию с повинной, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

41-летний краснодарец решил прокатиться по городу на машине сожительницы, но не справился с управлением и стал участником ДТП. Он оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Сотрудники ДПС изъяли иномарку и поместили ее на специализированную стоянку на время проведения проверки.

На следующий день женщина обнаружила пропажу автомобиля, после чего сожитель рассказал ей правду и отправился в полицию для чистосердечного признания своей вины.

В отношении угонщика расследуется уголовное дело. Он может получить до пяти лет лишения свободы. Автомобиль возвращен владелице.

Ранее в станице Старолеушковской Краснодарского края полицейские задержали пьяного молодого человека, угнавшего автомобиль «ВАЗ-21063».

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