16:22 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz
Подозреваемый в терроризме уроженец Мангистау экстрадирован из Болгарии
Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Болгарии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической группы. По Телеграмм-канала данным РПУ «Данк», возвращённый на Родину казахстанец является уроженцем Мангистауской области, передает El.kz со ссылкой на Lada.kz.