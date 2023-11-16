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16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в школе № 181 массово отравились дети

Острая кишечная инфекция замечена в одном учебном заведении Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в школе № 181 семь учеников заболели острой кишечной инфекцией. Всех школьников обследовали. Один ребенок госпитализирован, остальные проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

На данный момент устанавливается возбудитель инфекции. В школу приехали специалисты. Они обследовали столовую и взяли пробы пищи, воды, смывов и дезсредств.

— На носительство патогенных вирусов и бактерий обследованы сотрудники пищеблока. Материалы находятся в работе, — рассказали в региональном ведомстве.

В адрес организатора питания, школы и медицинской организации территориального отдела выдали предписания о проведении профилактических мероприятий. В учреждении предотвращают распространение инфекции. А деятельность столовой приостановлена. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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