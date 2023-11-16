16:33 (мск), источник: Комсомольская правда
В Набережных Челнах юрист оставила без квартир семьи с детьми-инвалидами
Суд вынес приговор по этому делу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Набережных Челнах суд вынес приговор юристу, которая путем обмана оставила без квартир несколько семей, пенсионеров. Свою вину она не признала.
Как сообщили в пресс-службе местного органа правосудия, с апреля 2013 года до 21 марта 2019 года женщина обманывала местных жителей. Так, за взятку она пообещала двум семьям с детьми-инвалидами включить их в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. Юрист убедила жителей продать свое жилище, а вырученные деньги отдать ей для передачи чиновникам. Однако все средства она присвоила себе.
Помимо этого, мошенница обманула пенсионерку, сказав, что сноху пытаются лишить родительских прав. Пожилой женщине пришлось продать дом, чтобы эти средства вручить ей для решения проблемы.
В результате женщину осудили за мошенничество и назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Также с нее взыскали почти девять миллионов рублей.
Напомним, обманувшая людей блогер из Казани не хочет устраиваться на работу.