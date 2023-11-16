17:10 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Разборки бизнес-партнёров в Кишиневе: Совладелец убил партнера прямо в офисе
Убийство произошло накануне на улице Индепенденцей.
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Погибшим оказался 71-летний мужчина. По предварительным данным, его убил 46-летний бизнес-партнёр. Как сообщили источники портала pulsmedia.md, мужчины вместе арендовали одно помещение, а накануне поссорились по телефону. Пожилой мужчина перекрыл в заведении воду и вызвал своего партнёра на разговор.
Подозреваемый заявил полиции, что его встретили с ножом. Чтобы защититься, он ударил своего коллегу стулом по голове. Пожилой мужчина скончался на месте.
Все обстоятельства выясняются.