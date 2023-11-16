16:48 (мск), источник: Комсомольская правда
«Ворвались в балаклавах и плащах»: Горе-грабители подожгли банкомат на Кубани, но забрать деньги не смогли
Налетчиков, которые подожгли банкомат в Гулькевичском районе Кубани, задержали.
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На Кубани двое горе-грабителей подожгли банкомат, но вынести из него деньги не смогли. Все произошло в селе Отрадо-Ольгинском Гулькевичского района. Двое мужчин предварительно подготовились. Чтобы скрыться, надели балаклавы и плащи. В нерабочее время мужчины подъехали к сетевому магазину. Подозреваемые отжали пластиковую дверь, сорвали роллетные ставни и прошли в фойе. Здесь и находился банкомат.
«Двое мужчин закачали в него газо-воздушную смесь и подожгли. В результате произошло возгорание, однако платежный терминал значительных повреждений не получил», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
После неудачного вскрытия банкомата налетчики сели в автомобиль и уехали. В самом кассовом ящике на тот момент насчитывалось более 2,8 млн рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли подозреваемых. Ими оказались 49-летний и 50-летний жители Свердловской области.
«Находясь в служебной командировке, сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району во взаимодействии с коллегами из УУР ГУ МВД России по Свердловской области и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержали двоих жителей Екатеринбурга по месту их проживания», — сообщили в пресс-службе краевого МВД.
На подозреваемых завели уголовное дело по статье о краже. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.
«На период предварительного следствия злоумышленники заключены под стражу», — уточнили в полиции.