Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу

«Суд постановил <…> направить обвиняемого на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением», — гласит решение.
Как сказала РИА Новости мать Стрижакова, обжалование в этом случае вряд ли имеет смысл, но родные еще посоветуются с адвокатами.
Суд рассматривал вопрос о принудительном лечении, так как, по мнению следствия, Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости. В то же время его причастность, по мнению следствия, доказана — в телефоне нашли информацию об изготовлении взрывчатки, а в доме находилось оружие.
Подсудимый себя виновным не считает. Он пояснил, что пустил других фигурантов дела к себе пожить, но преступления не совершал.
Адвокат Стрижакова в прениях сторон подчеркивал, что другие обвиняемые единогласно говорят о непричастности его подзащитного как к преступной организации, так и к найденному оружию.
Прокурор Милана Дигаева попросила суд освободить мужчину от наказания, так как «по своему психическому состоянию он не может понимать характер своего процессуального положения и судебного производства».
На суде огласили и диагноз Стрижакова — «органическое бредовое шизофреноподобное расстройство и синдром зависимости от стимуляторов». В этой связи прокурор просила направить обвиняемого на принудительное лечение.
Интенсивное наблюдение в психиатрическом стационаре специализированного типа предполагает строгий контроль за действиями больных. Условия в такой лечебнице, как заявили опрошенные РИА Новости эксперты, мало чем отличаются от тюремных. В то же время пациент имеет право раз в год пройти освидетельствование, по результатам которого наблюдение могут смягчить или отменить.
Это первое итоговое решение, вынесенное судом в рамках уголовных дел о подготовке покушения на Соловьева. Стрижакова судили отдельно из-за диагноза, а по основному делу проходят еще семь человек. До рассмотрения в суде оно еще не дошло.
ФСБ в апреле прошлого года сообщила о задержании фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева. Их называли членами запрещенной в России неонацистской террористической организации. По мнению следствия, обвиняемые планировали убийство журналиста по заданию Службы безопасности Украины. Члены преступной группы дали признательные показания.
В ходе обысков у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистскую литературу и атрибутику.
Как следует из оперативной видеосъемки ФСБ России, неонацисты обсуждали убийство не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.