17:25 (мск), источник: Клопс.ru
«Поход в душ»: в Калининграде на слушаниях дела о геноциде рассказали, как пленных отправляли в газовые камеры
Были рассмотрены документы с показаниями свидетелей.
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В Калининграде на слушаниях по делу о геноциде рассказали, как военнопленных отправляли в газовые камеры. Об этом сообщили в областном суде.
Были рассмотрены документы с показаниями свидетелей. Они рассказали, как в одном из лагерей Восточной Пруссии происходило уничтожение заключённых.
«Применялось отравление в газовых камерах, куда людей отправляли, предварительно раздев, якобы для того, чтобы помыться. Одновременно в маленькое помещение размещали до 90 человек. Если кто-то сопротивлялся, применялось избиение палками или прикладами. Процесс отравления длился около 40 минут. После того, как двери газокамеры открывались, тела мёртвых людей сжигали в крематории», — говорится в сообщении.
Кроме того, в показаниях идёт речь о расстрелах. По словам свидетелей, людей группами приводили к крематорию, по одному отправлял в комнату, где заставляли раздеться под предлогом медосмотра.
«Когда человек вставал в ростомер, “врач” стрелял ему в затылок», — сообщили в суде.
Как следует из документов, таких мертвецов тоже сжигали. Иногда расстрелы происходили в тире, где палачи соревновались в меткости.
На суде в Калининграде по делу о геноциде заслушали новые факты.