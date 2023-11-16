17:24 (мск), источник: Комсомольская правда
В одном из гаражей Воронежа нашли 90 тысяч пачек сигарет
37-летнего местного жителя ждет суд.
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Сотрудники воронежской полиции завершили расследование уголовного дела по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В ходе совместной деятельности с коллегами из УФСБ в одном из гаражей Левобережного района, который принадлежит 37-летнему местному жителю, обнаружили более 90 тысяч пачек табачной продукции. Сигареты общей стоимостью свыше 3,5 миллионов рублей мужчина планировал продать.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Левобережный район суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до шести лет лишения свободы.