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17:54 (мск), источник: АиФ Кубань

В оперштабе рассказали о ситуации с подтоплением в Апшеронском районе

В Куринском сельском поселении перекрыли проезд к хутору Городок.

Источник: АиФ

В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с подтоплением в Апшеронском районе.

В Куринском сельском поселении из-за непрекращающегося дождя поднялся уровень воды в реках Кура и Пшеха. Как следствие затопило временные переправы к хутору Городок, поэтому проезд сейчас к нему закрыт. Пока жителей перевозят строители на специальной технике, население не отрезано от внешнего мира. Размещать людей в ПВР нет необходимости.

В населенном пункте на берегу дежурит спецтехника, на местах работают специалисты. Глава поселения Михаил Усов лично следит за ситуацией.

Напомним, ранее местные жители поделились кадрами разбушевавшейся в районе стихии.

Переправы к хутору Городок, которые затопило в Куринском поселении, были сделаны временно, пока строятся новые мосты. Строительство планируют закончить к концу 2023 года.

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