17:54 (мск), источник: АиФ Кубань
В оперштабе рассказали о ситуации с подтоплением в Апшеронском районе
В Куринском сельском поселении перекрыли проезд к хутору Городок.
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В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с подтоплением в Апшеронском районе.
В Куринском сельском поселении из-за непрекращающегося дождя поднялся уровень воды в реках Кура и Пшеха. Как следствие затопило временные переправы к хутору Городок, поэтому проезд сейчас к нему закрыт. Пока жителей перевозят строители на специальной технике, население не отрезано от внешнего мира. Размещать людей в ПВР нет необходимости.
В населенном пункте на берегу дежурит спецтехника, на местах работают специалисты. Глава поселения Михаил Усов лично следит за ситуацией.
Напомним, ранее местные жители поделились кадрами разбушевавшейся в районе стихии.
Переправы к хутору Городок, которые затопило в Куринском поселении, были сделаны временно, пока строятся новые мосты. Строительство планируют закончить к концу 2023 года.