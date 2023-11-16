17:48 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгоград приехал политик Бородин после избиения блогерши матерью-садисткой
Мать-душегубку, душившую своего маленького ребенка, проверит СК РФ и московский политик.
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В Волгоград нагрянул политик Виталий Бородин, который взял на контроль ситуацию о 24-летней волгоградке, которая избивала свою 7-месячную дочь. Избранник народа считает, что женщина может быть также причастна к нападению на блогера Елизавету Баргаеву.
— Работаем в Волгограде с коллегами. Лиза Баргаева рассказала нам, как ее хотели убить. Пообщались с консьержем, она показала нам камеры входа в подъезд, к лифту, там видно, кто заходил в подъезд и как выходил, — сообщил Виталий Бородин в своем телеграм-канале. — Готовим целое расследование, никто никуда не уйдет от ответственности.
Ситуацию с нападением на девушку-блогера матерью-душегубкой также на контроль взял СК России. Соответствующее поручение дано руководству СУ СК по Волгоградской области. По версии пострадавшей, женщина ударила ее битой, а затем вырубила ее электрошокером и избивала. Блогер утверждает, что таким образом ей мстят за спасение младенца.
Напомним, что 24-летняя жительница Дзержинского района снимала на видео, как она душила подушкой свою крошечную 7-месячную дочь. А страшные видеокадры отправляла отцу.