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18:41 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Экс-главе лесхоза вновь изменили наказание в деле о лесных пожарах в Костанайской области

Костанай. 16 ноября. КазТАГ — Бывшему руководителю Басаманского учреждения лесного хозяйства Асгату Жакашеву вновь изменили наказание в деле о лесных пожарах в Костанайской области, передает корреспондент агентства.

«Судебная коллегия, не согласившись с приговором суда первой инстанции, вынесла новый обвинительный приговор, которым Ж. признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 УК, по которой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщает пресс-служба суда Костанайской области.

Суд первой инстанции 24 августа 2023 года приговорил Жакашева к четырем годам ограничения свободы за халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия.

Напомним, в сентябре 2022 года в Аулиекольском районе сгорели большие площади леса и сильно пострадали жители нескольких поселков, погиб пенсионер.

«Ж., будучи должностным лицом, для проведения работ в лесу обязал лесозаготовителей Т., М., М., Б., Е., А. перечислять денежные средства на свой карточный счет. В должности директора он распустил государственные бригады лесорубов, а распределение лесных делян производил согласно составленной им сводной ведомости конкретным указанным лесорубам и без выдачи соответствующих лесорубочных билетов. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями допрошенных в суде свидетелей, переводами на сумму более Т15 млн заключением специалиста, согласно которого государству причинен ущерб на общую сумму более Т4 млн», — заявили в суде апелляционной инстанции.

Факты незаконный порубки установлены судебными актами Аулиекольского районного суда. Показания лесорубов, денежные переводы на его счет и вступившие в законную силу судебные акты подтверждают причинно-следственную связь между получением денежных средств Жакишева от лесорубов и незаконной порубкой леса.

По версии суда, руководитель лесхоза, зная о запрете работ в лесу в пожароопасный период и, разрешил незаконную порубку леса, что повлекло тяжкие последствия.

Судебная коллегия пришла к выводу о доказанности вины Ж. в совершении преступления и его действия квалифицированы по пункту 3 части 4 статьи 361 УК.

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