16 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Под Слонимом две женщины лечили ревматизм и депрессию мухоморами
Под Слонимом две женщины еле выжили после лечения депрессии и ревматизма мухоморами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Слонимском районе две женщины едва выжили после лечения мухоморами. Подробности случившегося рассказала заведующая отделением гигиены питания Гродненского областного ЦГИЭ Мария Руфкина, передает БелТА.
Она сообщила, что одной из пострадавших 44 года. Женщина в интернете нашла рецепт лечения ревматизма шляпками мухоморов. Она собрала ядовитые грибы, высушила их дома на батарее и начала курс по «оздоровлению». Спустя некоторое время она с отравлением попала в больницу, и ее удалось спасти только благодаря оперативной помощи со стороны врачей.
Руфкина добавила, что второй пострадавшей 45 лет. Она решила снять сушеными мухоморами депрессию. Высушила грибы в духовке, измельчила и стала принимать вместе с лимоном, как советовали в интернете.
— Результат тот же — отравление и больница. Благо, мать женщины вовремя сориентировалась и вызвала скорую, — уточнила заведующая отделением гигиены питания Гродненского областного ЦГИЭ.