19:41 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Суд продлил домашний арест молдавскому оппозиционеру Лозован
Суд в Кишиневе продлил на 30 суток домашний арест оппозиционеру Лозован.
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КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил на 30 суток домашний арест депутату парламента, одному из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Ирине Лозован, которую власти Молдавии обвиняют в коррупции, а также в соучастии в незаконном финансировании политсилы «Возрождение», сообщила РИА Новости глава пресс-службы политформирования Олеся Витнянская.
«Суд столичного района Буюканы продлил на 30 суток домашний арест Ирине Лозован. Адвокаты будут опротестовывать это решение в Апелляционной палате», — сказала Витнянская.
В самой партии уголовное дело называют «политическим заказом властей».
«Возрождение» регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии «Действие и солидарность» неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.