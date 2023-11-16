20:30 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Пропал житель молдавского села: Он вышел из дома и больше его никто не видел
Житель села Брежень Сынжерейского района пропал шесть дней назад.
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Полиция Сынжерейского района просит помощи граждан в установлении местонахождения мужчины на снимке, жителя села Брежень Сынжерейского района, который пропал шесть дней назад.
62-летний мужчина вышел из дома, расположенного в Брежень, и ушёл в неизвестном направлении.
Приметы: рост 1,65 м, голубые глаза, худощавое телосложение.
В момент исчезновения он был одет в зеленый свитер, коричневые брюки и красную кепку.
Мужчина родом из села Мэгуреле Унгеньского района.
Просьба всем, кто владеет любой информацией о пропавшем, сообщить по номерам телефонов: 069570202, 026222980 или 112.