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20:30 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Пропал житель молдавского села: Он вышел из дома и больше его никто не видел

Житель села Брежень Сынжерейского района пропал шесть дней назад.

Источник: полиция

Полиция Сынжерейского района просит помощи граждан в установлении местонахождения мужчины на снимке, жителя села Брежень Сынжерейского района, который пропал шесть дней назад.

62-летний мужчина вышел из дома, расположенного в Брежень, и ушёл в неизвестном направлении.

Приметы: рост 1,65 м, голубые глаза, худощавое телосложение.

В момент исчезновения он был одет в зеленый свитер, коричневые брюки и красную кепку.

Мужчина родом из села Мэгуреле Унгеньского района.

Просьба всем, кто владеет любой информацией о пропавшем, сообщить по номерам телефонов: 069570202, 026222980 или 112.

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