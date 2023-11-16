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20:02 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Часть карниза многоэтажки упала на голову женщине в Сатпаеве

В Сатпаеве фрагмент карниза жилого дома упал на голову женщине, вышедшей в магазин за хлебом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Источник: almaty.tv

Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Жители района рассказывают, что пятиэтажка, где всё и произошло, давно обветшала и требует ремонта.

«Я получила две травмы. Две раны на голове: 10 сантиметров и четыре сантиметра. Двое суток уже постельный режим у меня. Пойду открывать больничный лист, с моими травмами очень долго на больничном придётся быть», — рассказала пострадавшая Светлана Головко.

Место происшествия оградили. В отделе жилищной инспекции города разбираются в обстоятельствах случившегося.

В Сатпаеве аварийными признаны 19 домов, предаварийными — шесть, ветхими — 251.

«Жительница лично к нам не обращалась, мы провели круглый стол. Обслуживающая организация “Сүйікті қала” осведомлена обо всём. Мы объяснили им, что делать по закону, как они должны работать с населением, что делать в таких случаях. Ведь жители платят за эксплуатационные услуги», — отметила руководитель отдела жилищной инспекции Жадыра Сеилова.

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