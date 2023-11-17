09:32 (мск), источник: Фонтанка
«Равнобедренное» ДТП. Два бирюзовых автобуса столкнулись на Муринской дороге
Два бирюзовых автобуса столкнулись на Муринской дороге в Петербурге.
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В Петербурге на Муринской дороге столкнулись два бирюзовых автобуса. Фотографии аварии опубликовали 16 ноября в группе «ДТП и ЧП».
Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло около остановки «Деревня Новая» в 19:10. В АО «Третий парк» объяснили, что пока принадлежащий им автобус стоял на месте, автобус другого перевозчика объезжал его и задел по касательной.
Авария обошлась без пострадавших.