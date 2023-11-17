09:38 (мск), источник: Piter.tv
На Васильевском острове прорвало трубу с кипятком
Судя по кадрам, улицу окутал пар, а на месте прорыва стоял автомобиль.
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Вечером в четверг, 16 ноября, на 14-й и 15-й линиях Васильевского острова прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Судя по кадрам, улицу окутал пар, а на месте прорыва стоял автомобиль. Сотрудники ДПС перекрывали на время проезд, на место происшествия прибыла карета скорой помощи.
Кроме того, по данным источника, работало АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Детали произошедшего выясняются.
Ранее на Piter.TV: специалисты ГУП «ТЭК СПб» устранили более 30 нарушений в охранных зонах теплосетей.