23:16 (мск), источник: ТАСС
В Дагестане замглавы Буйнакска ампутировали кисть после взрыва
В городской больнице сообщили, что жизни Гамзата Османова ничего не угрожает.
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МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Врачи ампутировали кисть замглавы администрации Буйнакска Гамзату Османову в результате взрыва неустановленного происхождения. Жизни чиновника ничего не угрожает, сообщили ТАСС в городской больнице Буйнакска.
«В результате взрыва запала врачи городской больницы ампутировали кисть замглавы администрации Буйнакска Османова. В настоящее время жизни Османова ничего не угрожает, операция прошла успешно, чувствует себя хорошо», — сказал собеседник агентства.