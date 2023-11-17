Главное
Палестино-израильский конфликт
00:43 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Утечка нефти обнаружена на месторождении Тенгиз

На месторождении Тенгиз в Атырауской области обнаружена утечка нефти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Ак Жайык».

Источник: tengizchevroil.com

По данным издания, утечка нефти произошла 12 ноября на подземной линии между резервуарным парком нефти и газоперерабатывающим заводом КТЛ, принадлежащим компании «Тенгизшевройл». Объём разлившейся нефти составил около 50 кубометров, это один вагон.

В компании «Тенгизшевройл» информацию подтвердили.

«12 ноября на месторождении Тенгиз была обнаружена утечка нефти, и аварийная бригада ТШО предприняла незамедлительные действия для её изоляции. В настоящее время ведутся работы по ликвидации в соответствии с процедурами безопасности и нормами Казахстана. Все соответствующие органы были должным образом уведомлены. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.

 Али Алиев о "драке" с агентом из-за гражданства, легионерах и успехе "Кызыл-Жара"
Взносы работодателей в ЕНПФ. Имеет ли государство моральное право на новый налог
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефть