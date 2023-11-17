00:43 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Утечка нефти обнаружена на месторождении Тенгиз
На месторождении Тенгиз в Атырауской области обнаружена утечка нефти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Ак Жайык».
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По данным издания, утечка нефти произошла 12 ноября на подземной линии между резервуарным парком нефти и газоперерабатывающим заводом КТЛ, принадлежащим компании «Тенгизшевройл». Объём разлившейся нефти составил около 50 кубометров, это один вагон.
В компании «Тенгизшевройл» информацию подтвердили.
«12 ноября на месторождении Тенгиз была обнаружена утечка нефти, и аварийная бригада ТШО предприняла незамедлительные действия для её изоляции. В настоящее время ведутся работы по ликвидации в соответствии с процедурами безопасности и нормами Казахстана. Все соответствующие органы были должным образом уведомлены. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.