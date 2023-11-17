09:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Десять лет спустя: вспоминаем самую крупную авиакатастрофу в России 2013 года
Ровно 10 лет назад под Казанью упал самолет Boeing 737, погибли 50 человек.
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17 ноября 2013 года в истории авиации оставило свой темный след, когда пассажирский самолет Boeing 737−500 авиакомпании «Татарстан» разбился при попытке посадки в аэропорту Казани. Эта трагедия унесла 50 жизней.
Спустя десять лет рассказываем, что известно о самой крупной российской авиакатастрофе того года, и кого признали виновным в гибели людей.
Хронология крушения Boeing 737 в Казани
Семь вечера. На улице темно. Boeing 737 авиакомпании «Татарстан» выполняет рейс по маршруту Казань — Москва — Казань. Днем экипаж уже успешно совершил посадку в аэропорту Домодедово и сейчас готовится приземлиться в родном городе.
Управляли Боингом командир воздушного судна Рустем Салихов, налет которого в качестве КВС составлял 527,5 часа, и Виктор Гуцул, который успел на тот момент налетать на Боингах 1 943,5 часа. Всего через 15 минут, они должны коснуться земли. Условия при посадке были несложные, с небольшой облачностью, которая, казалось бы, не должна стать преградой для успешной посадки.
Однако возникла другая проблема — навигационная система показывала неверные данные о положении воздушного судна. На тот момент использование спутниковой системы GPS на этих самолетах не предусматривалось, и вместо этого применялась внутренняя инерциальная система.
Экипаж ввел в нее неверные координаты, что привело к серьезной ошибке в определении положения судна — самолет отклонился левее от заданной траектории на 4 километра. Более того, пилоты приняли решение поворачивать еще левее, несмотря на предупреждения диспетчера. Экипаж продолжил лететь, руководствуясь ошибочными данными в навигационной системе, полагая, что ошибка не с их стороны.
КВС: «Чистоплюи хреновы, блин».
КВС: «Когда они такие стали честными, блин, а?».
Диспетчер: «Татарстан 363, выполняйте спаренный третий и четвертый».
2П: «Выполняем спаренный третий и четвертый, Татарстан 363».
2П: «Он нам зарубил такую… такой расчет…».
КВС: «Ну, не говори, блин, я уж думал…».
Несоответствие стандартной схеме захода, высокая скорость и попутный ветер приводят к тому, что воздушное судно выходит на посадочную полосу с заметным отклонением от заданной траектории. В попытке регулировки пилоты включают систему захода на посадку ИЛС, но она не включается — самолет слишком далеко от предполагаемой траектории. В этот момент пилоты начинают беспокоиться.
КВС: Это че за ерунда?
2П: А, «заворлочу», о, а че дает?
КВС: Что-то непонятно, «заворлочил» его.
2П: 111 и 7, 111 и 7, что? Что это такое?
Экипаж осознает, что они значительно отклонились вправо и вверх от предписанной траектории. Вопреки всем инструкциям, вместо того чтобы уйти на второй круг, экипаж настаивает на посадке любыми средствами. Производится выпуск шасси и закрылок, но система ИЛС не активируется — самолет остается на слишком большом расстоянии от привычной траектории.
КВС: «Как, по курсу идем?».
Диспетчер: «Татарстан 363, правее курса».
2П: «А, приняли, правее курса, Татарстан 363».
Командир решает продолжать посадку несмотря на то, что высота должна быть 300 метров, но фактически составляет 500. До момента посадки остается всего минута, но снижение происходит слишком медленно. Капитан осознает, что они находятся вне установленного положения для приземления, но, тем не менее, отдает приказ доложить диспетчеру о готовности к посадке.
Диспетчер: «Татарстан 363, готовность?».
КВС: «Скажи, что готовы».
2П: «Татарстан 363 в глиссаде, шасси выпущены, к посадке готовы».
Диспетчер: «Татарстан 363, посадку разрешаю».
2П: «Посадку разрешили, Татарстан 363».
Диспетчер, видя явно несоответствующее положение самолета, все же выдал разрешение на посадку. Командир принимает решение снизиться, чтобы выйти из-под облаков и наконец разглядеть посадочную полосу.
2П: «Такое ощущение, что мы…».
КВС: «Чуть что, уйдем сейчас».
2П: «Да не туда идем».
На расстоянии двух километров от аэропорта, они, наконец, выравнивают самолет по направлению полосы, однако высота остается слишком большой, огни аэродрома так и не видны.
2П: «А, все, вот, полоса под нами. Не, высоко идем. Четыре белых, высоко идем».
КВС: «Где видишь, я не вижу, где она?».
2П: «Вот она полоса, здесь. Нет. Go around — уходим».
КВС: «Go around — скажи Go around. Уходим на второй круг, непосадочное положение».
Экипаж принимает верное, хоть и несвоевременное решение. Капитан активирует кнопку TO/GA. Автопилот выключается, двигатели автоматически переводятся в режим взлета, нос самолета резко поднимается.
Ни один из пилотов не предпринимает никаких действий. Командир уверен, что самолет сам выполнит уход и автоматически займет нужную высоту — но Боинг не был настроен на это. Звучит громкая сигнализация об отключении автопилота, загорается красное табло. Самолет слишком высоко задирает нос, наблюдая это капитан отклоняет штурвал от себя. Судно переходит в горизонтальный полет. Салихову этого кажется мало, и он отклоняет штурвал еще.
2П: «Че такое?».
GPWS: SINK RATE! PULL UP! PULL UP!
2П: «Рустик? Рустик?!».
Запись обрывается. С высоты 600 метров на скорости 450 километров в час самолет практически под прямым углом врезался в землю. Шансов выжить не было ни у кого.
На территории аэропорта установили мемориальный комплекс с фамилиями погибших. Мэрия Казани.
Погибшие при крушении Boeing 737 в Казани
В результате авиакатастрофы погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа. Среди них — глава ФСБ Татарстана Александр Антонов, ученый-востоковед Диана Гаджиева, сын раиса Татарстана Ирек Минниханов, а также двухкратная чемпионка республики по шахматам Гульнара Рашитова.
Помимо Рустема Салихова и Виктора Гуцула в экипаж входили четыре бортпроводника: Нурия Зарифуллина, Инга Гарифуллина, Ольга Кабанова и Дамир Хайдаров.
Этим же рейсом летела врач-отоларинголог Ольга Морозова. Ее флешка, которая пострадала в результате авиакатастрофы, случайно оказалась в распоряжении журналистов из «Комсомольской правды». Ее передали родным в первую годовщину трагедии.
В самолете также находились 87-летние супруги, Абдулла и Мария Сибгатуллины. Они возвращались от родственников, их дети ждали этим вечером в аэропорту. Их встреча так и не состоялась.
Трагедия унесла жизни двух близких людей спортивного комментатора Романа Скворцова: его супруги Эллины Скворцовой и 11-летней падчерицы Дарьи Арташиной. Пара вступила в брак в октябре 2012 года и затем переехала из Казани в Москву. Их семейное счастье было недолгим. В тот роковой день Эллина вместе с дочерью отправилась в Казань, чтобы посетить родственников, но они погибли в авиакатастрофе.
«У меня один вопрос. Зачем теперь жить?», — напишет у себя после в соцсетях Роман Скворцов.
Причины крушения Boeing 737 в Казани
Основной причиной трагедии назвали ошибочные действия экипажа. Уровень подготовки пилотов в авиакомпании не полностью соответствовал квалификационным требованиям и, по сути, пилоты не должны были иметь допуска.
Международный авиационный комитет пришел к выводу, что у командира воздушного судна Рустема Салихова отсутствовала первоначальная летная подготовка, а документы, позволявшие управлять самолетами такого типа, были выданы с нарушениями. Несмотря на то, что оба пилота проходили переподготовку для управления Boeing 737, процесс переобучения не соответствовал квалификационным требованиям. В том числе экипаж не отрабатывал на тренажерах уход на второй круг с промежуточной высоты с двумя работающими двигателями.
Еще одним фактором, приведшим к трагедии, послужило систематическое нарушение режима труда и отдыха членов экипажа и большая задолженность по отпускам, что могло привести к накоплению усталости и негативно повлиять на работоспособность пилотов. Отмечается и факт того, что экипаж не распознал отключение автопилота и поздно вмешался в управление самолетом.
По факту падения Boeing 737 возбудили уголовное дело. Однако его прекратили в связи с гибелью пилотов. Обвинение предъявили также руководству авиакомпании «Татарстан». В декабре 2019 года дело передали в Лаишевский районный суд, но спустя несколько дней оно было прекращено из-за истечения срока давности. В свою очередь, авиакомпания «Татарстан» лишилась лицензии и прекратила свое существование.