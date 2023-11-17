Главное
Палестино-израильский конфликт
01:33 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москву прибыли 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Спецборт МЧС РФ доставил в Москву из Каира третью группу россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко.

Источник: Reuters

Самолет Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово, на борту были 120 россиян. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. Господин Охотенко уточнил, что никто не пострадал. «Раненых, к счастью, нет. Все люди в достаточно в хорошем состоянии здоровья», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что 887 россиян граждан РФ подали заявки на выход из сектора Газа. В пунктах временного размещения в Москве остаются 97 человек, включая 39 детей.

С 7 октября продолжается война Израиля и палестинского движения «Хамас». Эвакуацию иностранцев из Газы проводят через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Первую группу россиян вывезли 12 ноября, в их числе были 27 детей. За пять дней КПП пересекли в общей сложности более 300 граждан РФ.

Лаура Кеффер

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Организатор убийства Политковской помилован за участие в СВО
Классический Ferrari установил рекорд стоимости на аукционе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС