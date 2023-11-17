03:33 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Хабаровская пенсионерка не смогла спасти свои деньги от мошенников
В полицию Хабаровска обратилась 88-летняя местная жительница.
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В полицию Хабаровска обратилась 88-летняя местная жительница. Она поверила мошенникам, что ее сбережения находятся в опасности, и в итоге все деньги отдала неизвестным людям.
Сначала пенсионерке позвонили из «банка» и сообщили, что кто-то с помощью доверенности пытается обналичить ее счет. Женщина испугалась и поверила звонившим. Последний убедил хабаровчанку, что деньги срочно надо снять и передать инкассатору. Пенсионерка сходила в банк, обналичила средства и передала их пришедшей девушке в черном наряде и с маской на лице. Немного позже женщина поняла, что ее обманули.
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю сообщила, что возбуждено уголовное дело.