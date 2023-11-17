Главное
Палестино-израильский конфликт
03:33 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Хабаровская пенсионерка не смогла спасти свои деньги от мошенников

В полицию Хабаровска обратилась 88-летняя местная жительница.

Источник: МК.RU Хабаровск

В полицию Хабаровска обратилась 88-летняя местная жительница. Она поверила мошенникам, что ее сбережения находятся в опасности, и в итоге все деньги отдала неизвестным людям.

Сначала пенсионерке позвонили из «банка» и сообщили, что кто-то с помощью доверенности пытается обналичить ее счет. Женщина испугалась и поверила звонившим. Последний убедил хабаровчанку, что деньги срочно надо снять и передать инкассатору. Пенсионерка сходила в банк, обналичила средства и передала их пришедшей девушке в черном наряде и с маской на лице. Немного позже женщина поняла, что ее обманули.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю сообщила, что возбуждено уголовное дело.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хабаровский сквер «Город воинской славы» встречает гостей зимним нарядом...
Хабаровский край представил культурные и экономические достижения на выс...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта